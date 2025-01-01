Пермскую кофейню Coffee King на Докучаева закрыли за отсутствие уборной Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Дзержинского района Перми опечатали кофейню Coffee King (ул. Докучаева, 44) из-за нарушений санитарных норм, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

В заведении надзорные органы обнаружили проблемы, угрожающие здоровью посетителей. В частности, кофейня работала без централизованного водоснабжения и туалетов для сотрудников и посетителей. В заведении также нашли немаркированную продукцию, отсутствовал специальный инвентарь для уборки, а сотрудники не имели медицинских книжек.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановки деятельности. Исполнительные документы поступили в подразделение ГУФССП России по Пермскому краю, и судебные приставы опечатали заведение сразу после возбуждения исполнительного производства. Предпринимателя предупредили о возможной административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава.

Кофейня будет закрыта 70 дней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.