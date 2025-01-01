Кафе «Левани» в Перми закрыли на 30 дней из-за антисанитарии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Мотовилихинского района Перми опечатали кафе «Левани» (ул. Уральская, 79а) из-за нарушений санитарных норм, сообщает ГУФССП по региону.

По информации надзорных органов, в заведении отсутствовал производственный контроль, нарушались технологические процессы, принимались продукты без маркировки и сопроводительных документов. Также в кафе не хватало оборудования, инвентаря и посуды, а уборка помещения была некачественной. На полу, стенах и стеллажах обнаружили капли засохшего жира, а дезинфицирующие средства отсутствовали.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановки деятельности.

Исполнительные документы поступили в подразделение ГУФССП России по Пермскому краю, и судебные приставы опечатали заведение сразу после возбуждения исполнительного производства. Предприниматель предупреждён о возможной административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава.

Кафе «Левани» будет закрыто 30 суток.

