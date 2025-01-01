Первые сугробы в Прикамье почти расстаяли Пик потепления придётся на 7 ноября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По результатам первых суток потепления на равнинной территории Пермского края снежный покров активно тает, сообщили 6 ноября в ГИС-центре ПГНИУ.

В Коми-Пермяцком округе, где вчерашний снежный покров достигал 10-12 см, сегодня осталось лишь 2-4 см. В Перми, где вчера было 10 см снега, сегодня остался только 1 см. Процесс таяния продолжится и в течение дня. Ночью осадки выпали преимущественно в виде дождя, за исключением северной и горной частей края, где наблюдался либо прирост снежного покрова (в Бисере добавилось ещё 7 мм, и высота снега достигла 12 см), либо его сохранение на прежнем уровне (в Чердыни выпало 7 мм смешанных осадков, и высота снежного покрова остаётся 14 см).

В ближайшие два дня погоду будет определять циклон, движущийся с Кольского полуострова на Северный Урал. Сегодня днём по краю температура поднимется до +1…+6°, а в Перми — до +3…+5° с небольшими осадками (дождь или морось). На юге ожидается умеренный дождь до 5-7 мм. Вечером сегодняшнего дня и до середины дня 7 ноября подойдет следующая существенная порция осадков, связанная с приближением центральной части циклона. Может выпасть до 10-15 мм осадков, а на востоке края — более 20 мм до завтрашнего вечера. При этом ожидается пик потепления: в ночь на 7 ноября температура поднимется до +1…+6°, а днём — до +3…+8° в крае и до +6…+8° в Перми, что на 8-9° превышает климатическую норму. Снег начнёт активно таять, включая север и восток края, за исключением горных районов.

