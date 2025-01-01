ОЭЗ «Пермь» получит льготное финансирование по новой федеральной программе Резиденты ОЭЗ смогут взять инвесткредит под выгодный процент Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Минэкономразвития РФ и корпорация МСП разработали новую программу для поддержки малого и среднего бизнеса. Согласно информации, опубликованной в «Ъ», льготное финансирование будет доступно предприятиям 26 моногородов и 27 прилегающих к ним особых экономических зон, включая особую экономическую зону «Пермь».

Для компаний из моногородов, планирующих реализацию инвестиционных проектов, предусмотрена ставка 6% на сумму до 200 млн руб. на пять лет. Для тех, кто нуждается в оборотном кредитовании, доступны кредиты на три года под 10% годовых на сумму до 50 млн руб. Резиденты особых экономических зон, расположенных рядом с моногородами, могут получить инвестиционный кредит до 200 млн руб. под 10% годовых на пять лет.

Особая экономическая зона «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории Перми и Пермского муниципального округа. Главная площадка зоны находится в промышленном узле «Осенцы». На данный момент десять предприятий стали резидентами ОЭЗ, и три из них получили этот статус в 2024 году. На территории особой экономической зоны «Пермь» имеется 144,6 га свободной земли для будущих резидентов.

В начале сентября 2025 года стало известно, что комиссия правительства РФ по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Пермского края на получение инфраструктурного кредита из федерального бюджета в размере 6,7 млрд руб. Эти средства будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны «Пермь». Проект планируется реализовать с 2025 по 2027 год.

