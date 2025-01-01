Пермячка отсудила 150 тысяч рублей за падение в автобусе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинский районный суд Перми обратилась местная жительница с иском к автоперевозчику. Она требовала взыскать с компании компенсацию морального вреда за травму, полученную в автобусе.

Женщина рассказала, что в июне 2024 года упала в автобусе и получила повреждения. После этого ей пришлось пройти лечение в стационаре, а также она «испытывала тревогу и беспокойство за своё здоровье и будущее».

Суд изучил доказательства, включая заключение судебно-медицинской экспертизы. Эксперты установили, что истице был причинён лёгкий вред здоровью во время поездки на автобусе. На основании этого суд решил удовлетворить иск.

Автоперевозчик должен выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. Также компания обязана заплатить штраф 50 тыс. руб. за то, что не урегулировала вопрос в добровольном порядке, сообщает пресс-служба суда.

Решение пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.