Пермскому исследовательскому центру УрО РАН передали недвижимость для научных нужд

Константин Долгановский

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае приняло в федеральную собственность здание и земельный участок в Перми, которые сейчас используются Пермским федеральным исследовательским центром Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН).

Как пояснили в пресс-службе ведомства, имущество необходимо для аналитических и научных исследований, соответствующих профилю и уставным задачам учреждения.

ПФИЦ УрО РАН — передовой научный центр мирового уровня, занимающийся разработкой решений для обеспечения безопасности природных и техногенных объектов через интеграцию различных научных дисциплин.

