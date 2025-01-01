Пермскому исследовательскому центру УрО РАН передали недвижимость для научных нужд
Территориальное управление Росимущества в Пермском крае приняло в федеральную собственность здание и земельный участок в Перми, которые сейчас используются Пермским федеральным исследовательским центром Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН).
Как пояснили в пресс-службе ведомства, имущество необходимо для аналитических и научных исследований, соответствующих профилю и уставным задачам учреждения.
ПФИЦ УрО РАН — передовой научный центр мирового уровня, занимающийся разработкой решений для обеспечения безопасности природных и техногенных объектов через интеграцию различных научных дисциплин.
