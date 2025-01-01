Авиакомпания «Россия» разместит на борту самолёта фото пропавшего в Пермском крае ребёнка Ливрея будет посвящена добровольческому поисковому отряду «ЛизаАлерт» Поделиться Твитнуть

фотоиз телеграм-канала frequentflyers

Авиакомпания «Россия» планирует нанести на самолёт Sukhoi Superjet 100 RA-89128 («Благовещенск») специальную ливрею с изображением 6-летнего Марка Аглиуллина, пропавшего в Пермском крае. Его искали более 350 человек, и в итоге он был найден в лесу, где провёл более двух суток, питаясь только водой из луж. Об этом сообщает телеграм-канал frequentflyers.

Эта ливрея посвящена добровольческому поисковому отряду «ЛизаАлерт», который занимается поиском пропавших людей. Авиакомпания «Россия» стала информационным партнёром отряда. Помимо ливреи, информация о «ЛизаАлерт» будет размещена в бортовом журнале, а документальные фильмы о поисках пропавших можно будет посмотреть на бортовой системе развлечений. Цель партнёрства — повысить осведомлённость людей о существовании отряда «ЛизаАлерт».

Особенность ливреи заключается в её несимметричности: на левом борту изображён Марк с мамой, а на правом — лес, город и логотип «ЛизаАлерт». Ливрея будет нанесена в виде наклейки под лак, что обеспечит её долговечность, сравнимую со сроком службы лакокрасочного покрытия самолёта — около шести лет.

Увидеть эту ливрею можно будет в аэропортах страны в декабре. Пока же она существует в единственном экземпляре и нанесена на модель самолёта, который отправится в штаб отряда «ЛизаАлерт» в Благовещенске.

