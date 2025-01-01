В Перми суд взыскал с сети пекарен «Хлебница» 1,3 млн рублей Роспотребнадзор подал 29 исков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре-январе 2024-2025 годов в Перми были зарегистрированы случаи заболевания сальмонеллезом среди жителей города. Причиной стало употребление продукции, купленной в торговой сети «Хлебница», принадлежащей индивидуальному предпринимателю Ю.В. Гагариной. В ответ на это Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю взяло на себя защиту прав пострадавших потребителей.

Как сообщили 5 ноября в ведомстве, на основании заявлений граждан о помощи в судебных разбирательствах Управление Роспотребнадзора подало 29 исков против Ю.В. Гагариной в защиту прав потребителей. Эти иски требовали возмещения материального и морального ущерба.

На данный момент удовлетворено десять исков на общую сумму 1 367 992 руб. В ходе судебных разбирательств в районных судах было заключено 13 мировых соглашений между пострадавшими и ответчиком. В апелляционной инстанции Пермского краевого суда было достигнуто ещё 6 мировых соглашений на сумму 1 млн 20 тыс. руб. По остальным пяти делам решения судов пока находятся на стадии обжалования в краевом суде.

