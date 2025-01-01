Два кандидата претендуют на пост главы Частинского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

фото с личной страницы Светланы Селивановой в соцсети ВКонтакте

На конкурс на должность главы Частинского округа Пермского края подали документы действующий руководитель муниципалитета Светлана Селиванова и Наталья Жуланова, занимающая должность заместителя начальника управления образования администрации. Об этом сообщает газета «Звезда».

20 ноября претенденты представят свои программы развития округа депутатам местной думы.

Светлана Селиванова занимает пост главы Частинского округа с октября 2019 года. Ранее она работала спикером местного земского собрания и директором центра занятости Частинского района.

