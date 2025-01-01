Сарапульский мясокомбинат начнёт выпускать полуфабрикаты под брендом «Пермский стиль» Предприятие входит в удмуртский агрохолдинг «Комос Групп» Поделиться Твитнуть

ООО «Сарапульский мясокомбинат» зарегистрировало на сайте znakoved.ru новый бренд «Пермский стиль» и начнёт выпускать полуфабрикаты под этим названием. Об этом пишет Properm.

Предприятие было основано в 1871 году в Сарапуле. В начале 1950-х здесь открылся колбасный цех. В 1960-х для этого цеха начали закупать современное оборудование: появилась первая немецкая шпигорезка, затем куттер и сосисочный аппарат. В 1970-х годах были установлены паровые камеры.

В 2007 году Сарапульский мясокомбинат вошёл в состав удмуртского агрохолдинга «Комос Групп». Предприятие специализируется на производстве мясных полуфабрикатов (окорок, лопатка, корейка, карбонад, котлета на кости, шашлык, мясо для запекания, колбаски, купаты и др.), пельменей и консервов.

С 2019 года продукция мясокомбината поставляется на экспорт в Монголию и страны Таможенного союза. В 2025 году «Сарапульский мясокомбинат» стал победителем регионального этапа конкурса «Экспортер года-2024» в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса». За этот год предприятие экспортировало более 500 т продукции на сумму свыше 50 млн руб.

