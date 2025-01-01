В магазине «Светофор» под Пермью произошёл пожар Поделиться Твитнуть

В социальных сетях Пермского края распространилось видео, на котором запечатлены пожарные машины у входа в магазин «Светофор». По словам автора ролика, съёмки были сделаны в Култаево.

По информации ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании на ул. Романа Кашина поступило 5 ноября в 16:53.

На место происшествия были направлены 16 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Пожар ликвидирован в 17:36. Его площадь составила 10 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания будут установлены дознавателями МЧС России.

