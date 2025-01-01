В небе над Пермью будет видна комета тысячелетия Леммон Последний раз она приближалась к Земле 1350 лет назад Поделиться Твитнуть

8 ноября жители России увидят комету C/2025 A6 (Леммон), которая является редкой «хвостатой странницей» и вернётся к Солнцу лишь через тысячелетие. В этот день комета достигнет пика яркости, что позволит наблюдать её невооруженным глазом. Эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров рассказал, как найти комету на небе и почему она считается главной кометой года.

Эта комета была открыта 3 января 2025 года, но изначально её приняли за астероид. Последующие наблюдения, выявившие газовую оболочку и короткий «хвост», доказали, что это комета. Через полтора месяца ей присвоили официальное имя — C/2025 A6 (Леммон).

По словам Евгения Бурмистрова, это не новая комета, а старая, которая уже приближалась к Солнцу. По расчётам, последний раз она была здесь около 1350 лет назад, в VII веке. В апреле 2025 года гравитационное влияние Юпитера изменило ее орбиту, сократив период обращения до примерно 1155 лет. Следующее поколение землян увидит её вновь только в IV тысячелетии.

Евгений Бурмистров выделяет несколько причин, почему комета C/2025 A6 считается главной кометой года. Во-первых, она очень яркая. Изначально ожидали, что её блеск составит около 10-й звездной величины, что делает её невидимой без телескопа. Однако на деле комета оказалась ярче, и к концу октября её блеск достиг четвертой звездной величины. Это позволяет видеть её как слабое пятнышко на темном небе, а с биноклем — во всей красе.

8 ноября комета пройдёт самое близкое расстояние от Солнца (перигелий) — всего 0,53 астрономической единицы (около 79 млн км). В этот день её яркость составит около 4,5-5 звездных величин, и она будет видна большей части населения России.

У кометы также есть эффектный «хвост». На фотографиях, сделанных в середине октября, было видно, как шлейф из газа и пыли растянулся по небу на несколько градусов. С приближением к Солнцу он может стать более ярким и длинным, создавая классический образ «длиннохвостой странницы».

Вечером 8 ноября комету Леммон можно будет найти после захода Солнца в западной части неба, где она будет находиться в созвездии Змееносца. Луна в этот вечер будет находиться в фазе, близкой к полнолунию, и располагаться на противоположной стороне неба, не мешая наблюдению.

Из-за того что комета находится близко к Солнцу (угловое удаление всего 30 градусов), она будет опускаться к горизонту с каждым днем. После перигелия её блеск начнет быстро уменьшаться, и она исчезнет в сумерках. Поэтому 8 ноября — это последняя возможность для жителей Северного полушария увидеть комету перед тем, как она переместится на юг, отметил Евгений Бурмистров.

