В Перми разработан инновационный метод создания костных имплантатов

Олег Антонов

Учёные Пермского политеха разработали «цифровой конструктор», позволяющий создавать костные имплантаты с оптимальными механическими свойствами и биосовместимостью для успешного приживления и сокращения времени лечения. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Технология использует сложные математические модели для анализа данных КТ пациента и автоматического подбора геометрии имплантата. Это позволяет настроить параметры, такие как размер и форма пор, толщина перегородок и плотность структуры, для оптимальных условий прорастания клеток и сосудов, а также правильного распределения нагрузки.

Разработка уже прошла компьютерное моделирование и готова к доклиническим испытаниям, используя доступные промышленные компоненты и методы 3D-печати. Это открывает перспективы для применения в лечении сложных переломов, восстановлении костных дефектов и челюстно-лицевой хирургии, отметили в вузе.

