В Прикамье заработали два новых фельдшерско-акушерских пункта

В Прикамье заработали два новых ФАПа: в д. Кляпово Березовского округа и д. Луговая Нытвенского округа. Они оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и удобной мебелью, что позволяет местным жителям получать квалифицированную медицинскую помощь без необходимости ехать в районный центр, сообщили в минздраве региона.

В фельдшерско-акушерских пунктах можно пройти первый этап диспансеризации, сделать прививки, получить направление в районную больницу, а также рецепты на льготные лекарства и лекарственные препараты.

В министерстве напомнили, что в фельдшерско-акушерских пунктах у фельдшеров есть возможность проводить телемедицинские консультации с врачами из районных больниц, что значительно улучшает доступ к медицинским услугам.

За последние пять лет было открыто 196 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. До конца текущего года планируется открыть еще семь фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию.

