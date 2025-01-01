Агрфирму в Пермском крае наказали за плохое состояние зернового склада Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В октябре Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело внеплановую проверку агрофирмы «Победа», занимающейся выращиванием зерновых культур в Карагайском муниципальном округе Прикамья, и обнаружило серьёзные проблемы в состоянии складских помещений.

В частности, рассказали в пресс-службе ведомства, окна не имели рам с металлическими решётками, двери закрывались неплотно, а в стенах были сквозные проёмы.

28 октября 2025 года ООО "Агрофирма «Победа» было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, и ей было вынесено предупреждение.

Все выявленные нарушения были оперативно устранены.

