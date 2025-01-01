В Пермском крае разработали заменяющую антибиотик кормовую добавку для птицеводства
Она также улучшает качество мяса
Ученые Пермского политеха создали кормовую добавку для птицеводства на основе левзеи сафлоровидной (моралий корень) и продукта переработки дождевых червей. Она заменяет антибиотики, укрепляет иммунитет и улучшает качество мяса. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.
На птицефабрике с участием 10 тыс. цыплят добавка повысила вес бройлеров на 138 г, содержание белка в грудных мышцах — с 22,43 до 23,46%, а в бедренных — с 19,98 до 22,23%.
Масса грудных мышц выросла на 14,1%, выход чистого мяса увеличился с 68,4 до 72%. Мясо стало более питательным, а выживаемость поголовья улучшилась на 1,5%. Усвояемость протеина, жира и клетчатки увеличилась на 4,9%, 4,3% и 7,4% соответственно.
Общая производительность выросла на 33%, а себестоимость снизилась благодаря меньшему расходу корма. Цена добавки составила менее 7 руб. на птицу.
Курица — популярный источник белка, но это мясо часто содержит антибиотики, вызывающие устойчивость бактерий, разрушение микрофлоры кишечника и ослабление иммунитета. С 2025 года их запрещено использовать как стимуляторы роста.
