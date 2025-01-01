В Пермском крае разработали заменяющую антибиотик кормовую добавку для птицеводства Она также улучшает качество мяса Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Ученые Пермского политеха создали кормовую добавку для птицеводства на основе левзеи сафлоровидной (моралий корень) и продукта переработки дождевых червей. Она заменяет антибиотики, укрепляет иммунитет и улучшает качество мяса. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

На птицефабрике с участием 10 тыс. цыплят добавка повысила вес бройлеров на 138 г, содержание белка в грудных мышцах — с 22,43 до 23,46%, а в бедренных — с 19,98 до 22,23%.

Масса грудных мышц выросла на 14,1%, выход чистого мяса увеличился с 68,4 до 72%. Мясо стало более питательным, а выживаемость поголовья улучшилась на 1,5%. Усвояемость протеина, жира и клетчатки увеличилась на 4,9%, 4,3% и 7,4% соответственно.

Общая производительность выросла на 33%, а себестоимость снизилась благодаря меньшему расходу корма. Цена добавки составила менее 7 руб. на птицу.

Курица — популярный источник белка, но это мясо часто содержит антибиотики, вызывающие устойчивость бактерий, разрушение микрофлоры кишечника и ослабление иммунитета. С 2025 года их запрещено использовать как стимуляторы роста.

