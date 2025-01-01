В Прикамье закрыли пилораму из-за мигранта без патента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае, в отделении судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам, возбуждено исполнительное производство против предпринимателя, занимающегося переработкой древесины в п. Менделеево Пермского края. Причиной стало нарушение миграционного законодательства: работодатель незаконно привлек к работе мигранта, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

35-летний гражданин Азербайджана выполнял функции разнорабочего на пилораме, не имея на это необходимого разрешения или патента. В результате суд признал предпринимателя виновным по ст. 18.15 КоАП РФ и на 14 суток запретил ему продолжать деятельность.

Сразу после вынесения решения судебные приставы опечатали помещение цеха. Предпринимателя предупредили об ответственности за неисполнение требований судебного пристава, а также о том, что в течение всего срока приостановления работы будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.

