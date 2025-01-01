В МЧС Прикамья предупредили о мокром снеге и гололедице 6 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», в ночь на 6 ноября и утром в некоторых районах края ожидается мокрый снег. Это может привести к образованию гололедицы на дорогах. В связи с этим прогнозируются возможные обрывы линий электропередачи, сбои в работе коммунальных систем, заторы и увеличение числа ДТП.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует избегать нахождения рядом с ЛЭП, а в случае аварий на электросетях обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений; пешеходам — быть осторожными при переходе проезжей части.

«Сообщите близким о прогнозируемых погодных условиях и правилах безопасного поведения», — говорится в сообщении МЧС.

