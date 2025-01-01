В Прикамье упростился процесс найма специалистов в строительстве и ЖКХ Компаниям разрешили бесплатно размещать вакансии на SuperJob Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительные и коммунальные компании Пермского края получили возможность бесплатно размещать вакансии на платформе одного из крупнейших сервисов по поиску работы и сотрудников в России SuperJob с 1 ноября 2025 года по 30 апреля 2026 года. Об этом сообщили в минстрое региона.

Эта инициатива направлена на развитие кадрового потенциала ключевых отраслей экономики. Программа упростит процесс найма специалистов в строительстве и ЖКХ, облегчит поиск актуальных вакансий для соискателей, включая молодых специалистов и начинающих профессионалов, а также поможет работодателям укрепить свой HR-бренд.

В рамках программы работодатели смогут бесплатно и без ограничений размещать вакансии на платформе SuperJob; транслировать вакансии для молодых и начинающих специалистов на SuperJob Старт, получить доступ к 500 резюме при размещении более 25 вакансий, продвигать вакансии через соцсети компании SuperJob.

Программа доступна как для новых клиентов SuperJob, так и для тех, кто не пользовался сервисом последние два года. Чтобы подключиться к программе, работодателям необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

