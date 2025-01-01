Поля в Прикамье засевали неизвестным зерном Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С января по октябрь 2025 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю осуществляло мониторинг соблюдения обязательных требований и анализ данных ФГИС «Семеноводство». В ходе проверок на территории Пермского края было выявлено четыре нарушения при высеве 74,8 тонн семенного материала, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эти нарушения касались, в частности, использования семян, которые не прошли подтверждение сортовых и посевных качеств. Например, индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Вайда В.И. использовал 45 тонн семян пшеницы без необходимых документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества. Это нарушение подпадает под ч. 1 ст. 13, а также ч. 1 и 4 ст. 16 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 454-ФЗ «О семеноводстве».

31 октября 2025 года Управление Россельхознадзора направило предпринимателю предостережение о недопустимости подобных нарушений.

