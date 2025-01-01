Пермяки жалуются на уличные фонари, которые бьют током собак
Жители Перми сообщили о проблеме с уличными фонарями в Серебрянском парке, которые, по их словам, наносят вред животным. Об этом пишет perm.aif.ru.
Инцидент произошёл в микрорайоне Краснова, где часть территории вдоль реки Данилихи была благоустроена. В парке были проложены дорожки и установлены фонари.
По информации от местных жителей, металлические элементы основания уличных фонарей оказались под напряжением, что приводит к ударам током собак, которые подходят к столбам.
Пермяки предполагают, что причиной проблемы может быть неисправность проводки и отсутствие заземления.
Портал обратился за разъяснениями в городскую администрацию. Однако ответ властей пока не получен.
