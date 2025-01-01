Сотрудница военкомата в Пермском крае заключила с участником СВО фиктивный брак Прокуратура посчитала действия обоих незаконными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае сотрудница военкомата и участник СВО с корыстной целью заключили фиктивный брак. Нарушение требований семейного законодательства было выявлено прокуратурой Чердынского района во время проверки. Об этом сообщается на едином портале надзорного органа.

«Выяснилось, что между сотрудницей военкомата и военнослужащим заключён брак. При этом указанные лица общность быта не вели, совместно не проживали, стремления к дальнейшему рождению и воспитанию детей, цели создать семью и обустроить семейные отношения не имели», — отметили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура направила иск в суд с требованием признать брак недействительным. По мнению истца, действия обоих лиц были направлены на получение выгоды и преимуществ, вытекающих из самого факта регистрации брака. Суд встал на сторону истца, признав брак недействительным и аннулировав запись о его заключении. В данный момент решение не вступило в законную силу.

