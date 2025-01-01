В Березниках местному жителю предъявили обвинения в убийстве двух человек

дом сгорел поджог

  Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователем СО по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю местному жителю 1987 г.р. предъявлено обвинение в убийстве двух человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, утром 4 ноября обвиняемый, находясь в конфликте со своим знакомым 1965 г.р., поджёг его дом, расположенный в одном из садовых некоммерческих товариществ Березников. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины и женщины. Следователи выяснили, что в момент инцидента в гостях у хозяина дома находились его знакомые, а сам владелец жилища был у соседа.

Сотрудники СК России установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее судимому мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

