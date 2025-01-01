В Березниках местному жителю предъявили обвинения в убийстве двух человек Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователем СО по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю местному жителю 1987 г.р. предъявлено обвинение в убийстве двух человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, утром 4 ноября обвиняемый, находясь в конфликте со своим знакомым 1965 г.р., поджёг его дом, расположенный в одном из садовых некоммерческих товариществ Березников. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины и женщины. Следователи выяснили, что в момент инцидента в гостях у хозяина дома находились его знакомые, а сам владелец жилища был у соседа.

Сотрудники СК России установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее судимому мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.