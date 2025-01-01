Алёна Бронникова Из-за технологического нарушения пермяки на 10 часов остались без электричества Инцидент произошёл 5 ноября в Средней Курье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми жители частных домов в Средней Курье ночью 5 ноября остались без света на 10 часов. Как сообщалось в соцсетях, изначально энергетики обещали жителям восстановить электроснабжение к 10:00, однако позже передвинули срок на 17:00. В «Пермэнерго» информацию «Новому компаньону» подтвердили.

«Сегодня в 01:15 в распределительной сети напряжением 6 кВт города Перми произошло локальное технологическое нарушение. В результате без электроснабжения остались жители частного сектора, проживающие по улицам Борцов Революции, Торфяной, Болотной и Односторонней», — рассказали в пресс-службе компании.

Энергетики оперативно приступили к ликвидации нарушения, и в сжатые сроки большинство обесточенных домов было запитано по резервным схемам. Полностью восстановить нарушенное электроснабжение специалистам удалось в 11:30.

