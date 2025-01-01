В Перми пройдёт Первенство края по плаванию Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

С 12 по 14 ноября 2025 года в спорткомплексе «Олимпия» пройдёт Первенство Пермского края по плаванию. Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддержит проведение состязаний в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

Соревнования будут проходить в двух возрастных группах: юноши 14-15 лет и девушки 14-15 лет по спортивной подготовленности не ниже второго спортивного разряда, юноши 11-13 лет и девушки 11-13 лет по спортивной подготовленности не ниже третьего спортивного разряда. Спортсмены разыграют 84 комплекта наград в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе предусмотрены четыре эстафеты 4х50 м.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Пермского края в составе команд муниципальных районов и городских округов. Участники имеют право стартовать в четырёх личных видах программы; кандидаты в мастера спорта и выше — в пяти видах.

Официальное открытие соревнований состоится 12 ноября в 11:40. Сразу после него пройдут заплывы: 50 м брассом, 200 м баттерфляем, 100 м вольным стилем, 200 м на спине, 800 м вольным стилем и две комбинированных эстафеты 4х100 м среди мужчин и женщин по отдельности. На 13 ноября запланированы дистанции: 200 м вольным стилем, 50 м на спине, 100 м баттерфляем, 200 м брассом, 400 м комплексным плаванием, 1 500 м вольным стилем и смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем. В третий день соревнований, 14 ноября, спортсмены выступят на дистанциях: 200 м комплексным плаванием, 50 м вольным стилем и баттерфляем, 100 м брассом и на спине, 400 м вольным стилем. Также в этот день пройдёт комбинированная смешанная эстафета 4х50 м.

По итогам соревнований определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» в Саранске (Мордовия) с 29 ноября по 3 декабря 2025 года (юноши и девушки) и 5—9 декабря 2025 года (юниоры и юниорки), а также на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Юность России» в Краснодаре (Краснодарский край) 12—14 декабря 2025 года.

Организаторы Первенства Пермского края по плаванию: министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Прямая трансляция Первенства будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Rutube.

