В ноябрьские праздники на пожарах погибли два жителя Прикамья Огнеборцам удалось спасти 14 человек

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 1 по 4 ноября подразделения пожарной охраны потушили 57 возгораний различной степени. За это время огнеборцы смогли спасти 14 жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Однако не обошлось без жертв: в результате пожаров погибли два человека, а ещё четыре получили ранения.

Анализ причин возникновения возгораний показал, что чаще всего к ним приводит несоблюдение требований безопасности при установке и использовании печного отопления, а также электроприборов.

За четыре дня начала ноября спасатели также 30 раз привлекались к устранению последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах зафиксировано два инцидента, которые привели к гибели четырёх человек — тела рыбаков обнаружили в акватории Вишеры.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Пермскому краю обратились ко всем водителям и призвали не загораживать проезжую часть на подъездах к зданиям и оставлять достаточно места для маневров спецтехники.

