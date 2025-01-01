Клуб Компаньон Wellness раскроет секреты кавказского долголетия Встреча пройдёт 6 ноября в ресторане «Наири» Поделиться Твитнуть

В четверг, 6 ноября, в ресторане «Наири» состоится встреча клуба Компаньон Wellness. На мероприятии обсудят тему «Биохакинг по-кавказски: древние традиции для современного долголетия».

В рамках встречи шеф Маруся (Санкт-Петербург) познакомит гостей с философией кавказского застолья, где общая трапеза становится ритуалом, объединяющим людей.

Шеф-повар «Наири» Алишер представит авторские блюда, которые идеально сочетают в себе вкус и принципы сбалансированного питания.

Врач-гастроэнтеролог Людмила Вологжанина разберет с медицинской точки зрения главные тренды в питании, отделяя научно обоснованные методы от модных, но бесполезных диет.

Главный врач клиники «Эксперт» Виктор Кашин объяснит, как с помощью чек-апов распознавать сигналы собственного организма и своевременно на них реагировать.

Напомним, клуб Компаньон Wellness — это пространство для поиска ответов на самые актуальные вопросы о качестве жизни. Издательский дом «Компаньон» создал площадку для встреч и практикумов с ведущими профессионалами в сферах красоты, здоровья, спорта и моды.

Реклама. Общество с ограниченной ответственностью "Традиция вкуса". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8ggueo64PqRcq9NasatPGcCKwF57BAbB9trYddmTvXSJeDM3UE

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.