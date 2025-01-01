Участник СВО награждён за помощь в проведении выборов губернатора Прикамья
Артемию Радионову вручили благодарственное письмо крайизбиркома
Участника СВО Артемия Радионова из Прикамья наградили благодарственным письмом Избирательной комиссии Пермского края. Как рассказали в пресс-службе крайизбиркома, его отметили за содействие в организации и проведении выборов губернатора региона.
«Его активное участие позволило создать необходимые условия для организации голосования военнослужащих Пермского края, находящихся в зоне СВО», — рассказали в крайизбиркоме.
Рядовой Артемий Радионов служит на СВО в должности стрелка, за личное мужество и отвагу был также награждён медалью Суворова. В период избирательных кампаний уже не первый год осуществляет взаимодействие с избирательными комиссиями в процессе подготовки и проведения выборов различного уровня. Благодарственное письмо ему вручил председатель крайизбиркома Игорь Вагин, который также отметил высокий профессионализм, ответственность и самоотдачу военнослужащего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.