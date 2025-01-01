Участник СВО награждён за помощь в проведении выборов губернатора Прикамья Артемию Радионову вручили благодарственное письмо крайизбиркома Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Участника СВО Артемия Радионова из Прикамья наградили благодарственным письмом Избирательной комиссии Пермского края. Как рассказали в пресс-службе крайизбиркома, его отметили за содействие в организации и проведении выборов губернатора региона.

«Его активное участие позволило создать необходимые условия для организации голосования военнослужащих Пермского края, находящихся в зоне СВО», — рассказали в крайизбиркоме.

Рядовой Артемий Радионов служит на СВО в должности стрелка, за личное мужество и отвагу был также награждён медалью Суворова. В период избирательных кампаний уже не первый год осуществляет взаимодействие с избирательными комиссиями в процессе подготовки и проведения выборов различного уровня. Благодарственное письмо ему вручил председатель крайизбиркома Игорь Вагин, который также отметил высокий профессионализм, ответственность и самоотдачу военнослужащего.

