На Пермский край надвигаются геомагнитные бури

Жителей Перми предупредили о грядущих магнитных бурях в начале ноября, вызванных плотными потоками солнечного ветра. Специалисты Time-In.ru прогнозируют, что серьёзные геомагнитные возмущения достигнут Перми вечером 6 ноября и продлятся до вечера воскресенья, 9 ноября.

Корональные выбросы массы с Солнца вызывают колебания магнитного поля Земли, что и называется магнитной бурей. В такие дни люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать перепады настроения, вспышки агрессии, ухудшение работоспособности, головные боли и другие неприятные симптомы. Важно быть готовыми к таким состояниям и принимать меры для их облегчения: снижать физическую и эмоциональную нагрузку, пить больше воды, избегать переутомления, обеспечивать полноценный сон и проводить больше времени на свежем воздухе.

