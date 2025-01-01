В Прикамье простятся с погибшим на СВО 24-летним Иваном Шестиным Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Юрлинского округа

При выполнении служебных обязанностей в рамках специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб житель Пермского края Иван Шестин. Об этом сообщили в администрация Юрлинского муниципального округа.

Иван Шестин родился 5 марта 2001 года в д. Шестино Юрлинского района. После окончания Юмской школы поступил в Пермский краевой индустриальный техникум, а в 2020 году был призван в Вооружённые силы Российской Федерации. В 2024 году заключил контракт.

Как говорит его сестра Людмила, «он был надёжным, с ним, как за каменной стеной, он не боялся трудностей, а на вопрос: "Почему заключил контракт?" ответил: "Кто, если не мы!».

Прощание с Иваном состоится 6 ноября 2025 года в 13:30 в сельском клубе с. Юм.

Власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

