На севере Прикамья завели уголовное дело по факту утечки нефтепродуктов Она была обнаружена в Юсьвенском лесничестве

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

После проверки, проведённой Березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой в Юсьвинском муниципальном округе, возбуждено уголовное дело. Причиной стало загрязнение почвы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В ходе расследования было обнаружено, что в Юсьвинском лесничестве произошла утечка нефтепродуктов. Анализы, проведённые в лаборатории, показали, что их концентрация на загрязнённом участке превышает допустимые значения более чем в 8 тыс. раз, если сравнивать с фоновыми показателями.

Собранные материалы прокуратура передала в следственные органы для дальнейшего расследования и выявления виновных лиц.

На основании представленных материалов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ — «Порча почвы».

Природоохранная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

