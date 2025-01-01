Водители-курьеры в Перми могут зарабатывать ежемесячно до 190 тысяч рублей Среднестатистический соискатель данной вакансии — это 41-летний мужчина со средним профобразованием Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено "Яндекс Лавкой"

По данным SuperJob, в Перми наблюдается сезонное увеличение спроса на курьеров, что привело к росту числа вакансий в сфере доставки на 12% за последнюю неделю октября. В то время как за год общее количество вакансий в сервисах доставки сократилось на 11%, что меньше, чем по российскому рынку труда в целом, который снизился на 16%. За год средний месячный доход автокурьеров вырос на 23%.

Максимальный уровень зарплат для водителей-курьеров в России достиг 300 тыс. руб. в Москве, 250 тыс. в Санкт-Петербурге и 190 тыс. в Перми.

В Перми водители-курьеры с правами категории «В», знанием основ устройства автомобиля, ПДД и отличным знанием города могут рассчитывать на доход от 50 до 55 тыс. руб. Кандидаты должны иметь стаж вождения от одного года и не иметь фактов лишения водительских прав. Желательно наличие личного автомобиля.

Соискатели с водительской медицинской справкой, навыками работы с кассовым аппаратом, знанием правил оформления документов и стажем вождения от трёх лет, а также опытом работы водителем-курьером от полугода могут получать от 55 до 60 тыс. руб.

Кандидаты, обладающие знаниями делового этикета и имеющие опыт работы водителем-курьером от одного года, могут зарабатывать от 60 до 95 тыс. руб.

Специалисты с опытом работы с большим количеством доставок и стажем вождения от двух лет могут рассчитывать на самую высокую зарплату — от 95 до 190 тыс. руб.

Среднестатистический соискатель в Перми — это мужчина 41 года, имеющий среднее профессиональное образование. Обычно такие специалисты работают на последнем месте около 2,7 лет, а на момент подачи резюме 82% из них не имели работы. Только 8% соискателей готовы к переезду для трудоустройства.

