В России появятся два новых праздника Их будут отмечать со следующего года

Архив ИД «Компаньон»

Президент России Владимир Путин подписал указы о введении двух новых праздников в календарь страны. Эти даты будут отмечаться с 2026 года.

30 апреля будет установлен День коренных малочисленных народов России, а 8 сентября — День языков народов страны.

День коренных малочисленных народов России направлен на сохранение традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и уникальной культуры этих народов. Существует аналогичный международный праздник — День коренных народов мира, который отмечается 9 августа.

День языков народов России будет приурочен ко дню рождения советского поэта Расула Гамзатова. Президент Путин на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России в июне 2025 года отметил, что Гамзатов писал на аварском языке, на котором творил, и на русском, который помог его произведениям обрести мировую известность. Путин также подчеркнул необходимость укрепления позиций русского языка и значимости России в глобальном гуманитарном пространстве.

