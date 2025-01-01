В Пермском крае прошёл Всероссийский научно-технический диктант Темой мероприятия стала фраза «Технологии Победы» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Партпроект «Выбирай своё» «Единой России» провел в Пермском крае Всероссийский научно-технический диктант, вопросы которого были посвящены технологиям и инновациям времен Великой Отечественной войны, сыгравшим ключевую роль в достижении победы на фронтах и обеспечении стабильности в тылу.

Участникам предлагалось вспомнить выдающиеся изобретения советских учёных и инженеров, создавших легендарные танки, самолёты, системы связи и средства защиты солдат, которые внесли значительный вклад в Победу.

Диктант прошёл одновременно на площадках пермских школ №42 и №76, Филипповской школы Кунгурского округа, школы №2 Добрянки, школы «IT-куб» в посёлке Полазна, средней общеобразовательной школы №3 Лысьвы. Мероприятие собрало около 300 участников.

«Знаменательно, что диктант проходит в день инженера-механика. Он становится ежегодной традицией, укрепляя интерес молодёжи к научно-технологическому развитию страны. От лица партийного проекта «Выбирай своё» и от себя лично желаю вам быть в числе первых в рейтинге талантливой молодёжи, продолжать интересоваться наукой и техникой и в дальнейшем стать лидерами науки нашей великой страны», — обратилась к участникам диктанта в пермской школе №42 координатор партпроекта «Выбирай своё» в Пермском крае Татьяна Прокопчук.

Обеспечение технологической независимости государства является одной из ключевых стратегических задач в народной программе партии «Единая Россия».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.