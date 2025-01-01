Около 30% пермяков назвали свой город лучшим для построения карьеры Это меньше, чем было в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь была названа лучшим городом для карьеры 30% его жителей, однако 39% не разделяют это мнение, а 31% затруднились ответить. Об этом пишет SuperJob.

В 2024 году 33% жителей Перми посчитали свой город лучшим для продвижения по службе, что значительно выше показателя 2023 года — 19%.

Москва уверенно заняла первое место в рейтинге городов с наилучшими возможностями для карьерного роста: 69% экономически активных жителей столицы считают её лучшим местом для карьерного роста и увеличения дохода. Казань заняла второе место с 54%, опередив Санкт-Петербург с 53%. Также в тройку лидеров вошёл Екатеринбург с 53%. В первую семёрку вошли Тюмень (52%), Краснодар (47%), Владивосток (45%) и Набережные Челны (44%).

Наиболее сложными для построения карьеры оказались Оренбург и Ульяновск, где лишь 18% жителей считают свои города лучшими для карьерного роста. Волгоград показал результат 21%, а Новокузнецк, Липецк и Киров — по 22%.

Восприятие карьерных возможностей в разных городах меняется. За последний год количество москвичей и петербуржцев, считающих свои города лучшими для карьеры, снизилось на 3% и 4% соответственно. В то же время в региональных центрах наблюдается положительная динамика. Наибольший прирост показали Владивосток и Набережные Челны, где число положительных ответов увеличилось на 7%.

