Прокуратура Прикамья предотвратила необоснованное получение из бюджета 28 млн рублей Предприниматель пытался получить выплату за объект недвижимость в зоне техногенной катастрофы

Прокуратура Пермского края

В Пермском крае прокуратура помогла избежать неправомерное получение бюджетных средств на сумму, превышающую 28 млн руб. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что предприниматель приобрёл за 70 тыс. руб. здание и участок земли, расположенные в зоне техногенной катастрофы в Березниках.

Через два месяца после оформления покупки бизнесмен подал заявление в муниципальные органы, утверждая, что не может использовать недвижимость в коммерческих целях, и запросил компенсацию, превышающую 28 млн руб.

В итоге прокуратура инициировала судебное разбирательство в арбитражном суде, подав иск о признании недействительным договора купли-продажи.

В процессе судебного разбирательства прокурор доказал, что у предпринимателя не было намерения использовать приобретённые объекты в хозяйственной деятельности, а подлинная цель сделки — получение компенсационных выплат из местного бюджета.

Арбитражный суд Пермского края поддержал требования прокуратуры. После того как решение суда вступит в силу, прокуратура будет контролировать его исполнение.

