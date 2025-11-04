Прикамье будет сотрудничать со странами Персидского залива и Индонезии Делегация края принимает участие в ADIPEC 2025 Поделиться Твитнуть

Делегация Пермского края, возглавляемая губернатором Дмитрием Махониным, 4 ноября продолжила участие в Международной выставке-конференции в сфере нефтегазовой и нефтехимической промышленности ADIPEC 2025. В рамках мероприятия состоялись переговоры с представителями стран Персидского залива и Индонезии, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Стенд Пермского края посетили представители Министерства промышленности Индонезии во главе со специальным советником министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Нанангом Абдул Манафом. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в области добычи нефти, разработки малодебитных скважин и решения экологических вопросов. Планируется разработка документов, которые закрепят достигнутые договоренности. Также в планах — совместные образовательные программы для подготовки специалистов в сфере топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, предприятия Пермского края представили свои инновационные разработки и технологические решения представителям Туркменистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Султаната Оман.

Важным событием дня стала встреча с представителями группы компаний Mubarak AlSuwaiket из Саудовской Аравии. В настоящее время рассматриваются различные направления взаимодействия с Пермским краем, включая сотрудничество с высокотехнологичными компаниями и реализацию образовательных проектов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.