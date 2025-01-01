Прикамье и Республика Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты Делегация Республики посетит Пермский инженерно-промышленный форум-2025 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Делегация Пермского края продолжает работу на Международной выставке-конференции в области нефтегазовой и нефтехимической промышленности ADIPEC 2025 (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference), которая проходит в Абу-Даби. На полях ADIPEC 2025 губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов провели рабочую встречу.

В мае 2025 между регионом и Республикой впервые была подписана дорожная карта, ход реализации которой стал предметом для обсуждения. Документ предусматривает взаимодействие сторон по таким направлениям, как реализация мероприятий по развитию инвестиционных проектов, промышленной кооперации, кадрового потенциала, науки и технологий.

В рамках дорожной карты для нужд предприятий Узбекистана проработку технологических решений ведут 17 компаний Прикамья, что позволяет наращивать поставки продукции пермских производителей в нефтегазовом секторе.

Для развития сотрудничества делегация Минэнерго Республики Узбекистан посетит Прикамье с визитом на Пермский инженерно-промышленный форум 2025, который будет проходить в столице региона 4-5 декабря. Пермские компании представят свои новые разработки для предприятий страны, также запланировано проведение научно-технического совета.

Напомним, ранее в рамках международной выставки-конференции ADIPEC 2025, посвящённой нефтегазовой и нефтехимической индустрии, состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Пермским научно-образовательным центром (НОЦ) и компанией PRINCIPLE OF CHANGE LLC (Оман). Подписание документа проходило при участии губернатора Пермского края, Дмитрия Махонина.

Добавим также, что развитие экспорта продукции производителей Прикамья идёт в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.