В Кунгуре появится некоммерческая организация по сохранению исторических зданий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общественные активисты Кунгура намерены создать некоммерческую организацию, направленную на сохранение исторических зданий. По сообщению радио «Первое Кунгурское», муниципальные и краевые власти рассматривают различные варианты сохранения исторического наследия города.

Во время недавнего визита в Кунгур начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Перми Анны Князевой был проведён осмотр около 20 ветхих и аварийных домов, которые находятся в списке на снос. Пресс-служба администрации округа сообщила, что представители муниципалитета и инспекции разработают совместные меры по сохранению исторической памяти города.

Параллельно этим вопросом активно интересуются и местные жители. По информации журналистов, заинтересованные кунгуряки создают некоммерческую организацию, которая будет привлекать средства инвесторов и спонсоров, а также участвовать в конкурсах и грантовых программах. Как рассказала Екатерина Бурылова, представитель общественных активистов, многие здания не являются юридически признанными памятниками архитектуры, но обладают значительной исторической ценностью.

В планах на 2026 год Екатерина Бурылова также хочет создать календарь с фотографиями зданий, которые имеют историческую ценность, но внесены в список на снос.

