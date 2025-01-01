В Перми завершилось благоустройство зоны отдыха «Романовское поле» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На территории зоны отдыха «Романовское поле» в Перми появились новая спортивная площадка, футбольные ворота, скамейки для зрителей, тренажёры и волейбольные стойки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Зона отдыха «Романовское поле» была создана в 2016 году в Лёвшинском участковом лесничестве рядом с ул. Лянгасова в Орджоникидзевском районе. Название она получила в честь часовни, построенной в 2006 году в м/р Чапаевский в память о Великом князе Михаиле Александровиче Романове.

В 2023 году здесь уже обновили детскую площадку, места для пикника и входную группу.

В настоящее время продолжается благоустройство зоны отдыха «Детские забавы» в Верхне-Курьинском участковом лесничестве, где подрядная организация устанавливает малые архитектурные сооружения.

В Черняевском лесничестве тоже ведутся работы по обновлению спортивных зон на входе с ул. Братьев Игнатовых и в зоне отдыха «Ветеранское». Подрядчики занимаются монтажом тренажёров.

В Левшинском участковом лесничестве на территории «Лесная гармония» идёт установка малых архитектурных форм.

