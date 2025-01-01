Пермское АО «Редуктор-ПМ» значительно увеличило количество претензий к партнёрам В арбитражные суды поданы иски на 103 млн рублей Поделиться Твитнуть

В этом году пермский производитель вертолётных редукторов и трансмиссий АО «Редуктор-ПМ» подал в арбитражные суды претензий к своим партнёрам на сумму свыше 103 млн руб. Данные опубликованы в «СПАРК-Интерфакс». Годом ранее сумма претензий составляла чуть более 37,2 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Наиболее крупный спор с участием «Редуктор-ПМ» касался петербургского производителя авиадвигателей АО «ОДК-Климов». В рамках этого спора пермский производитель требует взыскать более 77,3 млн руб. по договору поставки. Кроме того, «Редуктор-ПМ» подал иск на сумму 14,36 млн руб. к АО «Кронштадт», занимающемуся производством беспилотных авиационных систем, а также иск на 9,18 млн руб.

При этом в 2025 году предприятие само стало ответчиком по искам на общую сумму чуть более 44 млн руб. В прошлом году к АО было предъявлено претензий на сумму свыше 460,7 млн руб. Однако 416,27 млн из них связаны с одним делом, где истцом выступает страховая компания ООО «НСТ». Компания пытается привлечь пермского производителя к административной ответственности. Дело рассматривается в закрытом заседании, и решение по нему пока не принято.

АО «Редуктор-ПМ» — один из крупнейших российских производителей и поставщиков вертолётных редукторов и трансмиссий, а также услуг по их обслуживанию. Предприятие специализируется на выпуске, ремонте и обслуживании главных редукторов и агрегатов трансмиссий для вертолётов серии Ми-8/17, Ми-28 и Ми-26Т. С 2018 года компания не раскрывает свою финансовую отчётность. АО входит в холдинг «Вертолёты России», который, в свою очередь, является подразделением ГК «Ростех».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.