В отношении пермского пароходчика ввели внешнее управление

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края назначил процедуру внешнего управления для ООО «АН «Лазурит», принадлежащего пермскому предпринимателю Михаилу Антонову. Решение суда было принято 31 октября текущего года, но его резолютивная и мотивировочная части ещё не опубликованы.

Заявление о банкротстве «АН «Лазурит» подало казанское ООО «ПНК» (Поволжская навигационная компания). В суде было установлено, что «Лазурит» задолжал более 73,7 млн руб.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», спор возник из-за сделки 2015 года, по которой «Лазурит» приобрёл помещение в Казани за 31,4 млн руб., но так и не оплатил его, а затем продал без разрешения. В июне в компании уже была введена процедура наблюдения. Михаил Антонов считает, что заявление о банкротстве направлено на устранение конкурента с рынка речных перевозок, однако суд не согласился с этим аргументом.

ООО «АН «Лазурит» зарегистрировано в 2005 году и специализируется на продаже недвижимости. Михаил Антонов является собственником и директором компании. Он также владеет несколькими другими компаниями, связанными с речными перевозками, такими как ОАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство», ООО «Транспортное агентство «Кама» и ООО «КамаКруиз», которые управляют пассажирскими и грузовыми судами.





