В Пермском крае планируют построить новый машиностроительный завод Он разместится в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Маяк» планирует построить в Кунгуре Пермского края завод по выпуску продукции, востребованной в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической отраслях. По замыслу инвесторов, предприятие появится на выезде из города, рядом с автодромом ДОСААФ. Об этом сообщает радио «Первое Кунгурское».

Администрация города рассматривает возможность придания проекту статуса приоритетного. Ожидается, что в округе появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления, а инвестор вложит около 9,5 млн руб. в развитие инфраструктуры региона. На последнем городском совете по предпринимательству учредитель и директор компании «Маяк» Сергей Сигал сообщил о планах строительства двух цехов до 2028 года.

Как сообщается на сайте предприятия, в настоящее время производственные мощности ООО «Маяк» расположены в 5 км от Перми. Завод был основан в 2010 году. Компания имеет более 100 постоянных клиентов и выпускает свыше 40 тыс. единиц продукции ежегодно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.