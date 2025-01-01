Отель «Урал» в Перми оштрафован за несоблюдение правил пожарной безопасности Представитель «Пермтуриста» признал наличие нарушений Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Арбитражный суд Пермского края наложил штраф на ООО «Пермтурист», управляющее крупнейшей гостиницей региона «Урал». Причиной стало грубое нарушение требований пожарной безопасности, что подпадает под ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Заявление о привлечении компании к ответственности было подано ГУ МЧС по региону.

В июле текущего года управление МЧС провело проверку гостиницы, расположенной по ул. Ленина, 58. Были выявлены нарушения, связанные с работой автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Система оповещения оказалась неработоспособной, а проектная документация на сигнализацию и систему оповещения отсутствовала. Кроме того, мощности звуковых сигналов системы не соответствовали требованиям, а некоторые ретрансляторы были размещены с нарушением технических регламентов.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», представитель «Пермтуриста» признал наличие нарушений, но отметил, что большинство из них уже устранены. Суд, учитывая эти действия, назначил штраф 100 тыс. руб., признав их смягчающим обстоятельством.

Напомним, в прошлом году МЧС также требовало прекращения действия лицензии компании на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности. Однако суд отклонил эти требования.

