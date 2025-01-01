В Перми интерес к новостройкам вырос на 16% Предложение увеличилось до 36% Поделиться Твитнуть

Эксперты технологической платформы «Авито Недвижимость» проанализировали итоги работы на первичном рынке недвижимости в III квартале 2025 года. За этот период был фиксирован подъем предложения новых жилых комплексов на платформе по России на 34% в годовом выражении, что существенно превышает обще рыночные темпы.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе компании, лидирующую динамику на платформе показали сегменты однокомнатных квартир (+46%), студий и двухкомнатных квартир (в каждом +34%). В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, объём предложений на платформе увеличился в 34 городах из 42, охваченных исследованием. В среднем по стране наблюдался рост на 15% относительно предыдущего квартала. В Перми за этот же период зафиксирован рост предложения на 36%, при этом наибольший подъем отмечен в сегментах однокомнатных (56%), двухкомнатных (+35%), трехкомнатных квартир (+34%) и студий (+29%).

Относительно III квартала 2024 года, интерес к новостройкам на «Авито Недвижимости» вырос на 7%, при этом спрос на студии увеличился на 21%, а на однокомнатные квартиры — на 12%. Наиболее значительный рост интереса за год зафиксирован в Воронеже (рост в 2,8 раза), Саратове (в 2,1 раза), Кемерове (в два раза), а также Липецке (+90%), Омске (+79%), Красноярске (+73%), Самаре (+71%) и Твери (+64%). В Москве интерес к новостройкам вырос на 4% за год. В Перми отмечается увеличение активности жителей на 16%, особенно в сегментах однокомнатных (+38%), двухкомнатных квартир (+32%) и студий (+26%).

Наибольшей популярностью среди пользователей «Авито Недвижимости» пользовались новостройки, размещенные на платформе, в Воронеже (7% от общего числа по России), Москве и Краснодаре (по 4%), а также Санкт-Петербурге, Калининграде, Челябинске и Ростове-на-Дону (по 3%).

В пятерку лидеров по количеству заключенных договоров долевого участия вошли Москва (19,5 тыс. договоров), Московская область (10,7 тыс.), Санкт-Петербург (8,6 тыс.), Краснодарский край (7,3 тыс.) и Свердловская область (6,3 тыс.). Совокупная доля этих регионов составляет 38% от общероссийских продаж новостроек (годом ранее — 41%). На эти регионы приходится 55% общероссийской выручки (годом ранее — 59%).

Средняя площадь проданной квартиры в годовом выражении сократилась почти на 2 кв. м: с 48,7 до 46,9 кв. м. Наименьшая площадь квартир в III квартале 2025 года зафиксирована в Санкт-Петербурге (39,6 кв. м в среднем), Ленинградской и Астраханской областях (по 42,9 кв. м). Самые просторные квартиры продавались в Северной Осетии (58,4 кв. м), Ивановской (57,6 кв. м) и Калужской областях (55,5 кв. м).

Цена предложения квадратного метра первичного жилья по России в III квартале 2025 года составила 172 тыс. руб. Перми средняя стоимость квадратного метра составила 160 тыс. руб.

