Солистку Пермской филармонии объявили лауреатом премии «Органист года»
Евгения Камянская удостоена премии в номинации «Вклад в профессию»
В Калининграде прошла церемония награждения лауреатов всероссийской премии «Органист года-2025". Одной из победительниц стала солистка Пермской филармонии Евгения Камянская.
Пермская краевая филармония в соцсетях сообщает, что она удостоена премии в номинации «Вклад в профессию» за свою многогранную деятельность, которая сочетает в себе «масштаб, аналитическое мышление, понимание современных процессов и перспектив развития».
Премия «Органист года» учреждена Фондом развития творческих инициатив при поддержке Российского музыкального союза и журнала «Музыкальная жизнь». Пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лутченко отметила, что объявление имён лауреатов состоялось в рамках XVII международного музыкального фестиваля «Шедевры мировой классики».
Награждение прошло в историческом Кафедральном соборе на острове Канта, который считается главным органным центром России и одним из органных центров Европы.
