В МЧС предупредили жителей Прикамья о гололедице 5 ноября В регионе также ожидается сильный снег

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае в среду, 5 ноября, ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает краевое МЧС России со ссылкой на данные Пермского ЦГМС, местами по краю пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега, а также ветер с порывами до 17 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Ведомство предупреждает, что это может привести к заторам и увеличению числа ДТП, обрывам ЛЭП и авариям в ЖКХ.





Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия и видимость при движении.





Пешеходам также следует проявлять осторожность при передвижении и переходе проезжей части. Пешим участникам движения лучше выбирать обувь на рифлёной подошве, передвигаться не спеша, мелкими шагами, а также держать руки свободными.

