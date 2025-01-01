Средняя цена за аренду жилья рядом с пермскими вузами превысила 29 тысяч Самые дорогие квартиры студентам сдают по 55 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты «Авито Недвижимости» провели исследование рынка долгосрочной аренды квартир в непосредственной близости от ведущих пермских вузов с июля по сентябрь 2025 года. Цель анализа состояла в определении средней стоимости стоимости аренды жилья для студентов в Перми.

Этой осенью средняя цена долгосрочной аренды студии возле университетов Перми составляет 29 590 руб., в то время как однокомнатные квартиры оценивались в 36 750 руб. за месяц. В целом диапазон цен на аренду студий вблизи учебных заведений колеблется от 19 до 37 тыс. руб., а на однокомнатные квартиры — от 18 до 55 тыс. руб. Ценообразование зависит от состояния и местоположения объекта, рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито».

Самые дорогие студии предлагаются в аренду рядом с Пермским медуниверситетом, Пермской фармакадемией, а также филиалом РЭУ им. Плеханова. Напротив, более доступные студии можно найти вблизи Пермского политеха.

Самые экономичные однокомнатные квартиры расположены неподалеку от Пермского политеха и Горного института УрО РАН. Высокие цены на аренду однокомнатных квартир наблюдаются в районах Пермского педуниверситета, филиала Уральского университета путей сообщения, а также Пермского аграрно-технологического университета.

