В Прикамье после наступления холодов на 65% увеличилось число пожаров В МЧС просят соблюдать меры безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого МЧС России, понижение температуры воздуха в Пермском крае привело к увеличению количества техногенных пожаров.

Ведомство сообщает, что 2 и 3 ноября произошло 11 и 17 пожаров соответственно. Их количество выросло на 65%. Основная причина возгораний — неверное использование печей и электрооборудования.





В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю напомнили о важности соблюдения мер безопасности. Рекомендуется не оставлять электрические приборы включёнными, не перегружать их, аккуратно топить печь в бане и не пользоваться ЛВЖ для розжига печей. Также в ведомстве просят установить в доме огнетушитель и пожарный извещатель.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Прикамье с начала 2025 года зарегистрировали 341 случай поджога . В результате происшествий четыре человека погибли, ещё 14 получили травмы. Сумма материального ущерба в результате умышленных противоправных действий превысила 80 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.