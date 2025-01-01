В Прикамье простятся с бойцом СВО Максимом Мордвиновым
Его похоронят 7 ноября в Добрянке
Поделиться
Твитнуть
Во время специальной военной операции на территории Украины погиб командир орудия Максим Мордвинов. Об этом сообщает сообщество ВКонтакте «Помним СВОих героев. Добрянский округ».
Максим Мордвинов родился в 1986 году в с. Троельга и работал водителем. Заключил контракт с Минобороны в июне 2023 года. В зоне СВО служил командиром орудия 2-го артиллерийского гаубичного взвода.
Погиб 11 октября 2025 года в ДНР (н.п. Красное) при выполнении боевых задач. У военного остались мама, жена и дети.
«Максим Владимирович был добрым, отзывчивым, веселым, жизнерадостным, ответственным человеком, любящим супругом, отцом и сыном, надежным другом. Скорбим вместе с вами», — написано в посте сообщества.
Церемония прощания состоится в 10:00 пятницы, 7 ноября, в Добрянке (ДКиС им. В.А. Ладугина).
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть