В Прикамье простятся с бойцом СВО Максимом Мордвиновым Его похоронят 7 ноября в Добрянке Поделиться Твитнуть

Фото: "Помним СВОих героев. Добрянский округ"

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб командир орудия Максим Мордвинов. Об этом сообщает сообщество ВКонтакте «Помним СВОих героев. Добрянский округ».

Максим Мордвинов родился в 1986 году в с. Троельга и работал водителем. Заключил контракт с Минобороны в июне 2023 года. В зоне СВО служил командиром орудия 2-го артиллерийского гаубичного взвода.





Погиб 11 октября 2025 года в ДНР (н.п. Красное) при выполнении боевых задач. У военного остались мама, жена и дети.





«Максим Владимирович был добрым, отзывчивым, веселым, жизнерадостным, ответственным человеком, любящим супругом, отцом и сыном, надежным другом. Скорбим вместе с вами», — написано в посте сообщества.





Церемония прощания состоится в 10:00 пятницы, 7 ноября, в Добрянке (ДКиС им. В.А. Ладугина).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.